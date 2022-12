Encapuzados atacaram bar e provocaram um ferido em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 10:21 Facebook

Um grupo de 10 indivíduos, com a cara tapada, atacou, ao início da madrugada deste sábado, um bar em Campo de Ourique, Lisboa. Um homem ficou ferido.

O alerta chegou à PSP cerca da 1.30 horas, dando conta que um grupo de indivíduos encapuzados estaria a atacar o "New Cave Bar", na Rua do Sol, ao Rato, na freguesia lisboeta de Campo de Ourique.

Num vídeo a que o JN teve acesso, veem-se diversos indivíduos a despejar o conteúdo de um extintor para o interior do bar e um deles a acender uma tocha, que acabou por atirar também para dentro do "New Cave". Enquanto vandalizavam o estabelecimento, o grupo gritava "Sporting hooligans".

É igualmente visível a agressão a um funcionário do bar, que teve de receber tratamento hospitalar a ferimentos ligeiros.

Uma testemunha lamentou a demora da Polícia, que terá chegado ao local cerca de 50 minutos após os incidentes.

Um facto não confirmado pela PSP de Lisboa, que apenas deu conta da hora a que o alerta foi dado, referindo que as diligências ainda estão a decorrer.