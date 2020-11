Encapuzados destroem loja para roubar carteiras

Ana Trocado Marques Hoje às 10:12 Facebook

"Já não sei mais o que fazer!", atira, desanimada, Cristina Silva. Partiram a montra, a grade e arrancaram-lhe a caixilharia. Levaram malas, carteiras e porta-moedas da marca Cavalinho. Milhares de euros de prejuízos.

Eram três. Seguiam num carro roubado. Em 14 meses, foi o terceiro assalto à sapataria Joniluna, na praceta do Cubo (à face da EN206), em Balasar, na Póvoa de Varzim.

"Eram três, de máscara, com capuzes e luvas. Com um daqueles ferros dos andaimes partiram o vidro. Depois, amarraram uma corda à grade e, com o carro, puxaram-na", contou, ao JN, a dona da Joniluna. Depois, "num minuto e pouco, limparam algumas prateleiras". Malas, carteiras e porta-moedas quase todos da marca Cavalinho, da qual a loja é agente oficial. O alarme tocou à 1.51 horas. A GNR pôs-se no local em dez minutos, mas os assaltantes já tinham fugido.

O assalto, explica ainda Cristina Silva, ficou todo filmado pelas câmaras de videovigilância e uma coisa é já certa: o trio circulava num "carro roubado, no dia anterior, na zona Centro do país".

Em 14 meses, este é o terceiro assalto à Joniluna. O primeiro foi a 10 de setembro de 2019. Na altura, levaram dez mil euros em artigos. Depois do roubo, Cristina pôs grades nas montras e câmaras. A 28 de junho, voltou a ser assaltada. Partiram-lhe a porta. Entre vidros e mercadoria, mais dez mil euros de prejuízo. Voltou a investir - grades, alarme, câmaras, sensores. De nada valeu.

Ainda não fez contas, mas, desta vez, mais prevenida, tinha menos artigos à vista e, por isso, o prejuízo maior é mesmo nos vidros, grades e caixilharias. Na sua página do Facebook, Cristina pede a quem passou por ali, entre a 1.45 horas e as duas horas, e possa ter visto alguma coisa que informe a GNR.