Encapuzados usam pedras para tentar assaltar estação de serviço na A1

Quatro indivíduos tentaram roubar uma estação de serviço na A1, em Vila Nova de Gaia, esta madrugada de terça-feira. Não conseguiram e acabaram por fugir sem levar nada.

Perto das cinco horas desta madrugada, um carro com quatro ocupantes parou numa estação de serviço da A1, em Laborim, Gaia. Do interior do veículo saíram três homens encapuzados.

Munidos com pedras de grande dimensão, os assaltantes tentaram partir os vidros da montra. Todavia, apenas conseguiram estalar os mesmos.

O funcionário, que se encontrava no interior, chamou de imediato a polícia. Os assaltantes, apercebendo-se de que não conseguiam partir o vidro e que as autoridades já vinham a caminho, entraram no carro e puseram-se em fuga.

A PSP está a agora a desenvolver diligências para identificar os criminosos.