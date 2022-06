Encontra a mãe morta e a casa "toda remexida" em Odivelas

Uma mulher de 86 anos foi encontrada morta em casa, na quarta-feira à noite, em Odivelas. Alerta foi dado pelo filho. Habitação estava "toda remexida".

O alerta foi dado pelas 22.12 horas de quarta-feira, pelo filho da vítima mortal, que vivia sozinha numa habitação na Avenida D. Dinis, em Odivelas.

Ao entrar em casa da mãe, de 86 anos, o filho encontrou-a "caída no solo, já cadáver", confirmou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMTELIS).

"A casa estava toda remexida", acrescentou a mesma fonte, havendo suspeita de que a mulher tenha sido vítima de um assalto.

No local estiveram diversos meios, nomeadamente da PSP, bombeiros e Polícia Judiciária, que está a investigar as circunstâncias do crime.