Encontradas pegadas de criança nas buscas por menino desaparecido

A GNR confirmou, esta quinta-feira de manhã, que foram encontradas pegadas de criança perto do local onde foi encontrada uma t-shirt que pertencerá ao menino desaparecido em Proença-a-Velha.

"As pegadas foram encontradas num setor que se encontra muito próximo da zona onde terá sido detetada também uma peça de roupa", disse o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, o capitão Jorge Massano.

"Vamos concentrar as buscas nesse setor", disse a GNR, confirmando que as pegadas foram detetadas perto do local onde foi encontrada uma t-shirt que pertencerá a Noah, um menino de mais de dois anos, desaparecido desde quarta-feira de manhã.

Jorge Massano disse que, "tudo indica, dado o tamanho, que as pegadas sejam de uma criança". Detetadas perto do local onde foi recuperada a cadela e encontrada a peça de roupa, levaram a GNR a dar "prioridade a esse setor de busca" na tentativa de encontrar o menino desaparecido desde quarta-feira de manhã.

Jorge Massano disse que as buscas decorreram de forma "ininterrupta" durante a noite, mas a criança continua desaparecida. "Considerando agora as condições de visibilidade, foi reajustado o dispositivo e reforçados com mais meios. Neste momento temos 62 militares", além de drones, equipas cinotécnicas, veículos todo o terreno e motociclos.

"A intenção é alargar a área", disse Jorge Massano, em declarações aos jornalistas na zona das buscas por Noah, que desapareceu durante a manhã de quarta-feira.

Omenino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa durante a manhã de quarta-feira. O alerta foi dado pelos pais, cerca das 8.30 hroas de ontem, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.