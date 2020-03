Encontrado cadáver de homem em lago de Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 14:00 Facebook

O cadáver de um homem com cerca de 70 anos foi encontrado, esta manhã, num lago nas proximidades do Castelo da Feira. A PSP investiga a causa de morte.

Um munícipe que passava a pé no local viu o cadáver do homem dentro do lago existente nos Jardins do Castelo, na Alameda Roberto Vaz de Oliveira e chamou de imediato o socorro.

Os Bombeiros da Feira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estiveram no local, mas já nada puderam fazer, tendo o óbito sido declarado no local.

A vítima, que não apresentava sinais aparentes de agressão, não tinha qualquer documento consigo, mas está já devidamente identificado pelas autoridades.

A equipa técnica da PSP deslocou-se ao local para tentar apurar as causas da morte.