Encontrado corpo de homem desaparecido desde 30 de dezembro

Maria Anabela Silva Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo de Filipe Silva, que estava desaparecido desde o dia 30 de dezembro, foi encontrado esta quinta-feira de manhã. A informação é avançada pela Polícia Judiciária (PJ), num comunicado onde adianta que, até ao momento, a investigação não encontrou indícios de crime.

Filipe Silva, de 49 anos e residente na aldeia de Alcorochel, no concelho de Torres Novas, foi visto pela última vez no dia 30 de dezembro, pelas 10 horas, a circular a pé no centro da aldeia. Família, população e GNR realizaram vários trabalhos de busca, que se revelaram infrutíferos.

PUB

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária há duas semanas que, desde então, e "em estreita articulação com o Ministério Público de Torres Novas", procedeu a "ininterruptas diligências de investigação criminal", que permitiram localizar o corpo.

Segundo o comunicado da PJ, ainda não foi apurado se "na base do desaparecimento existiu a prática de algum crime" ou se houve "a intervenção de terceiros". Pelo que, "as diligências tendentes a concluir esta investigação irão continuar a ser desenvolvidas".

Naquela nota, a Judiciária enaltece "o total empenho e apoio" que a Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Torres Novas, "prestou e dispensou nesta árdua tarefa de procura pelo desaparecido".