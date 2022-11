O corpo de Gonçalo Trindade, o pescador que foi empurrado na Boca do Inferno em Cascais quando pescava, foi encontrado e recuperado esta tarde de sexta-feira. Estava nas imediações da Boca do Inferno, enrolado em redes, no fundo, a 11 metros de profundidade.

A descoberta foi feita às 14.45 horas pelo Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que realizou as buscas esta tarde, conforme o JN avançou.