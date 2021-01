Encontrado morto no quarto após alerta de enteado emigrado

Salomão Rodrigues Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR encontrou, na tarde deste domingo, o cadáver de um homem de 82 anos no quarto de casa, em Fiães, Santa Maria da Feira. A companheira, que autorizou a entrada das autoridades, disse julgar que a vítima estava a dormir.

O alerta para a situação foi dado, ao início da tarde, pelo filho da mulher, que se encontra emigrado. No sábado, pediu à mãe para falar com o companheiro desta, mas foi-lhe dito que estava a dormir. Hoje, terá insistido para falar novamente com o homem, tendo recebido a mesma justificação. Decidiu então ligar para os bombeiros a pedir ajuda. Quando os operacionais chegaram à residência, a mulher disse que estava tudo bem.

Não convencidos, os bombeiros alertaram a GNR de Lourosa que, de imediato, se deslocou ao local. Os militares pediram à mulher para falarem com o homem, tendo a mesma dado autorização para que os elementos da patrulha entrassem e falassem com ele. Acabaram por encontrar o octogenário na cama, já sem vida. Suspeita-se que a morte tenha ocorrido durante o dia de sábado.

O cadáver não apresentava sinais de violência. Mesmo assim, o corpo foi removido para o Gabinete do Instituto de Medicina Legal, no Hospital da Feira, para autópsia e perícia.

A companheira do idoso confirmou que chamou pelo homem no sábado e hoje, não obtendo resposta. Disse pensar que estava a dormir. Ambos dormiam em quartos separados por causa do receio da covid-19.

A senhora, que apresentava sinais de confusão mental, foi assistida no Hospital da Feira, onde estava a ser equacionado o seu internamento, dado o quadro psicológico apresentado.