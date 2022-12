Enganam financeiras para comprar 350 mil euros de carros

Grupo de 16 arguidos está a ser julgado em Lisboa. Burlas do Norte ao Sul do país. Voltavam a vender as viaturas a preços mais baixos e compradores ficaram sem elas.

Com um simples esquema de falsificação de documentos, compraram carros a crédito do Norte ao Sul do país sem nunca pagar as prestações às empresas financeiras. Os empréstimos ficavam em nome de testas de ferro contratados por um desempregado de 35 anos, atualmente em prisão preventiva e tido como o cérebro do grupo, que está a ser julgado no Tribunal de Lisboa. Ao todo, os 16 arguidos adquiriram mais de 350 mil euros em veículos que venderam a terceiros a preços de saldo. Os clientes que compravam os carros de boa-fé ficaram sem dinheiro e sem veículos.

De acordo com a acusação, foi a partir da sua residência em Caxias que José R. elaborou o plano para iludir os standes e as financeiras. Entre novembro de 2017 e até junho de 2021, mês em que foi colocado em prisão preventiva, o desempregado comprou e vendeu pelo menos 16 veículos. "O arguido concretizou um plano para se apropriar e fazer seus diversos veículos automóveis, mediante recurso a créditos financeiros, para, posteriormente, e sem o consentimento dos seus proprietários, proceder à venda a terceiros, através da elaboração, preenchimento e assinatura de documentos com conteúdos que não correspondiam à verdade e com a aparência de legítima posse, recebendo destes terceiros diversas quantias monetárias", explica o Ministério Público (MP).