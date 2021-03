Enganaram e assaltaram idosos e foram detidos pela GNR em Espinho

RP Hoje às 11:59 Facebook

A GNR deteve, em Espinho, dois homens, com 36 anos, e uma mulher, com 41, que burlaram e assaltaram um casal de idosos, furtando diversos objetos de ouro.

No decorrer de um patrulhamento, os militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Vila Nova de Gaia abordaram um carro que estava referenciado em crimes de burla a idosos e que fora detetado, em Espinho, a circular nas imediações da residência dos idosos.

Os três ocupantes da viatura estavam na posse de vários objetos em ouro, que haviam sido furtados a um casal de idosos, com cerca de 80 anos, e residentes em Espinho.

Para o assalto, a mulher manteve uma conversa com as vítimas e pediu-lhes para utilizar a casa de banho da sua residência. Aproveitou para furtar diversos objetos de ouro, enquanto os dois homens permaneciam no exterior, junto das vítimas.

Foi apreendida a totalidade dos objetos furtados, que foram restituídos às vítimas, incluindo um cordão de ouro, com uma medalha, um anel, um alfinete com duas libras, uma pulseira, duas argolas de ouro.

A GNR apreendeu, ainda, 185 euros em dinheiro.

Os detidos irão ser ouvidos este sábado no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.