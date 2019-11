Enganou rececionista para entrar em quarto de hotel e roubar objetos de 250 euros

Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 56 anos foi identificada pela GNR, na terça-feira, por ter roubado objetos avaliados num valor estimado de 250 euros de um quarto de hotel, em Amares.

Em comunicado do Comando Territorial de Braga, a GNR informa que a investigação decorreu "durante quatro meses", após a "denúncia de um casal, dando conta que tinham sido vítimas de um furto enquanto se encontravam hospedados numa unidade hoteleira".

A suspeita terá convencido o rececionista do hotel que "teria que se deslocar ao quarto do referido casal, tendo acesso ao mesmo", e roubou objetos de valor. "No decorrer da ação foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que resultou na recuperação do material furtado, avaliado num valor estimado de 250 euros", acrescenta o comunicado.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial Amares.