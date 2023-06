Engenheiro brasileiro atacado ao murro e ao pontapé em Braga

Beatriz Mota Hoje às 17:17 Facebook

Um brasileiro de 51 anos diz ter sido agredido num café em Braga devido a motivações xenófobas. O engenheiro teve de ser internado e foi aconselhado a ficar três semanas de repouso.

Saulo Jucá, natural de Pernambuco, Brasil, tem nacionalidade portuguesa e mudou-se para a cidade dos Arcebispos em 2021. O homem conta que saiu, no dia 10 de junho, feriado nacional, para tomar café com uns colegas, num estabelecimento próximo à sua casa.

Algum tempo depois, os colegas de Saulo foram embora, mas o engenheiro permaneceu na zona externa do estabelecimento durante mais algum tempo. Foi então que notou "um movimento estranho do outro lado da rua", contou ao jornal brasileiro "Globo".

"Havia um homem visivelmente alcoolizado acompanhado da mãe, que não queria que ele bebesse. Era o Dia de Portugal, e eu nem sabia disso. Entrei no café porque não achei uma 'vibe' boa", acrescentou a vítima.

Saulo manteve-se no interior do café a conversar com o proprietário quando foi abordado pelo homem que tinha causado os distúrbios anteriormente. Segundo Saulo, o homem reparou no seu sotaque e questionou-o quanto às suas origens, ao que o engenheiro respondeu: "sou brasileiro com orgulho", afirma à imprensa da terra natal.

Após a resposta de Saulo, o agressor começou o ataque, sem que a vítima se conseguisse defender. O homem esmurrou e pontapeou o brasileiro, que precisou de receber tratamento para os ferimentos.

Saulo recebeu alta do hospital de Braga no domingo, dia 11, mas foi aconselhado a ficar em repouso por mais três semanas. A vítima já apresentou queixa e aguarda agora a recolha das imagens das câmaras de vigilância do local onde ocorreu a agressão.

O engenheiro contou ao "Globo" que, enquanto era atacado, ouviu a mãe do agressor dizer: "Vais ser preso outra vez". O ataque ocorreu entre as 20 e 21 horas e polícias e técnicos de emergência deslocaram-se até ao local.