Entregas de comida junto à PSP para evitar roubos na Cova da Moura

Empresas de refeições ao domicílio não entram no bairro problemático da Amadora. Estafetas são assaltados e ficam sem os motociclos.

Várias empresas de recolha e entrega de produtos ao domicílio, especialmente refeições, recusam entrar no bairro da Cova da Moura, na Amadora, para satisfazer encomendas efetuadas por telefone ou na Internet. Receiam ser assaltadas e algumas destas marcas só aceitam fazer entregas à porta da Esquadra da PSP da Damaia.

Ao JN, a Polícia confirma o fenómeno, com especial incidência nas últimas semanas, de furtos e roubos a estafetas de companhias como a Telepizza, Glovo ou Uber Eats, cujos estafetas ficam sem as motos quando estão no interior do bairro que, recentemente, foi alvo de uma operação-relâmpago levada a cabo pela Polícia Judiciária.