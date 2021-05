Entregou-se sequestrador do Fundão que havia fugido da prisão

Óscar Queirós Hoje às 12:02 Facebook

Entregou-se o homem que fugira do Estabelecimento Prisional de Aveiro na passada segunda-feira, onde se encontrava preso preventivamente por ter sequestrado um taxista no Fundão.

Gilberto fugiu aproveitando-se das obras que decorrem num dos pátios daquela cadeia. Outro preso também escapou, mas seria recapturado pouco depois por elementos da Guarda Prisional.

O homem havia sido detido pela Unidade Nacional de Trânsito da GNR, na madrugada de 24 de dezembro do ano passado, quando circulava num táxi com uma caçadeira encostada à nuca do motorista.

O automóvel circulava a alta velocidade, o que alertou a brigada que patrulhava a A25. Perseguido, o carro viria a ser intercetado na zona de Aveiro, no nó com a A1.

Foi nessa altura que os militares se aperceberam de que o taxista conduzia sob ameaça de uma caçadeira e de uma faca e levava mais três passageiros. Havia sido sequestrado no Fundão e obrigado a dirigir-se a Braga, onde deveria deixar os três adultos e uma criança de dois anos.