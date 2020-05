Equipa de elite formada pela GNR matou 47 jiadistas do Estado Islâmico

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:35 Facebook

Técnicas ensinadas por militares portugueses no Burkina Faso foram essenciais para sucesso de operação de combate ao Estado Islâmico.

Uma unidade policial de elite formada com o apoio da GNR eliminou 47 terroristas, durante um ataque a duas bases do Estado Islâmico (EI) no Burkina Faso, esta semana. A operação representa um duro golpe na célula da organização terrorista radicada naquela zona de África.

A GNR, através do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da GNR, integra o projeto GARSI-Sahel desde 2017 e está responsável pela coordenação das unidades do Mali e do Burkina Faso. A formação aos polícias locais é ainda ministrada por forças de segurança de Espanha, França, Itália.