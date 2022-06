Equipa especial vai estudar criminalidade juvenil

JN Hoje às 10:46 Facebook

O aumento de crimes violentos e a conflitualidade entre gangues juvenis deixou o Governo preocupado. O Ministério da Administração Interna (MAI) vai criar uma "equipa especial interdisciplinar" para estudar o fenómeno.

Além da criminalidade juvenil e de outros crimes graves e violentos, a equipa irá debruçar-se sobre o impacto da pandemia na saúde mental e os efeitos da pobreza e das desigualdades, avança o DN esta segunda-feira.

Segundo o gabinete de José Luís Carneiro, a taxa de criminalidade geral nos primeiros quatro meses do ano até é inferior à registada em 2019 (pré-pandemia). Porém, tem sido "praticada com maior severidade". No ano passado, a Procuradoria-Geral da República contabilizou a abertura de 5753 inquéritos tutelares educativos envolvendo crimes praticados por jovens entre os 12 e os 16 anos, mais 9,2% que em 2020,

Fonte oficial do ministério da Administração Interna adiantou ao DN que "está a criar uma equipa de trabalho interdisciplinar para análise destes fenómenos e envolvendo várias áreas governativas".

Ainda segundo a mesma fonte, "a missão e o objeto de análise - nomeadamente as tipologias de crimes graves e violentos, o impacto da pandemia na saúde mental, os efeitos da pobreza e das desigualdades - desse grupo de trabalho estão definidos, pelo que entrará em funções logo que a sua composição seja conhecida".

O DN avança que farão parte da equipa elementos das forças de segurança, entidades ligadas ao setor educativo, da justiça e da saúde.