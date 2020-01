Erro atrasa indemnização das vítimas de incêndio em Tondela

Vanessa Pereira Hoje às 09:53 Facebook

Um erro judicial, que deixou uma família de fora, fez com que parasse o processo de indemnização de todas as vítimas do incêndio que matou 11 pessoas e feriu 38, a 13 de janeiro de 2018, na sede da Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, Tondela.

Dos 50 mil euros existentes para indemnizar todas as vítimas (valor pelo qual estava feito o seguro da sede da coletividade que ardeu), desde familiares dos mortos aos feridos ligeiros, ninguém viu a cor do dinheiro, ainda que o valor passe pouco dos 1000 euros por vítima.

Naquela noite, a Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, com mais de meia centena de pessoas no interior, era palco de um torneio de sueca, quando uma salamandra terá sobreaquecido e iniciado o fogo. Na altura morreram oito pessoas, mais três nas duas semanas seguintes, feridos graves que estavam hospitalizados.

