"Escobar brasileiro" extraditado para a Bélgica sob fortes medidas de segurança

O traficante brasileiro Sérgio Roberto Carvalho, mais conhecido como major Carvalho, foi extraditado da Hungria para a Bélgica, durante esta quinta-feira. A operação de transferência do "Escobar brasileiro" decorreu sob fortes medidas de segurança, à qual não faltou um helicóptero da polícia húngara a vigiar o comboio, composto por dezenas de viaturas, algumas das quais blindadas, que percorreu o trajeto entre a prisão e o aeroporto de Budapeste, onde o traficante foi entregue às autoridades da Bélgica.

O major Carvalho foi detido na Hungria em junho do ano passado, quando tomava o pequeno-almoço num hotel de Budapeste. Tinha fugido há três meses de Portugal, onde chegou a estar escondido, e ficou em prisão preventiva.

A partir da Hungria, aquele que é descrito como um dos maiores traficantes de cocaína do Mundo viu vários países pedirem a sua extradição, incluindo o Brasil, Estados Unidos da América e a Bélgica. Já em maio deste ano, a ministra da Justiça da Hungria, Judit Varga, decidiu que o "Escobar brasileiro" seria extraditado para a Bélgica.

Major Carvalho foi detido num hotel da Hungria Foto: Direitos reservados

Aeroporto encerrado

A operação decorreu nesta quinta-feira e um vídeo publicado pelas autoridades húngaras mostra as elevadas medidas de segurança implementadas na operação realizada. Sérgio Roberto Carvalho foi retirado da cadeia numa carrinha celular e na presença de um forte contingente policial.

Já o percurso até ao aeroporto de Budapeste foi escoltado por dezenas de viaturas, entre as quais blindados com polícias armados com metralhadoras, e por um helicóptero. Na frente deste comboio circularam motos da Polícia, que foram abrindo caminho para que a carrinha celular não tivesse de parar a marcha em nenhum ponto do trajeto.

Também parte do aeroporto de Budapeste foi encerrada para que a passagem do major Carvalho da carrinha celular para o avião fosse efetuada num local isolado e inacessível. Pouco depois, o "Escobar brasileiro" seguiu viagem a bordo de um jato do Estado belga e, chegado ao destino, foi colocado numa cadeia de alta de segurança.