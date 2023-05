"Escobar brasileiro" vai ser extraditado da Hungria

Nelson Morais Hoje às 10:12 Facebook

A ministra da Justiça da Hungria, Judit Varga, decidiu que o traficante brasileiro Sérgio Roberto de Carvalho, que também é conhecido por "Escobar brasileiro" e esteve a viver em Portugal, dever ser extraditado para a Bélgica.

A governante também respondeu positivamente a pedidos de extradição do Brasil e dos Estados Unidos da América (EUA), mas decidiu que Sérgio Roberto de Carvalho, antigo major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, deve começar por ser entregue à Bélgica, por integrar a União Europeia e o espaço Schengen, tal como a Hungria.

O traficante foi detido em junho de 2022, quando tomava o pequeno-almoço num hotel de Budapeste, e ficou em prisão preventiva.