Escola em Vila do Conde assaltada de madrugada

Ana Trocado Marques Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Básica de Bento de Freitas, do Agrupamento de Escolas Frei João, em Vila do Conde, foi assaltada na madrugada desta terça-feira. Ladrões terão levado computadores.

Ao que o JN conseguiu apurar, a situação aconteceu entre as 5 e as 6 horas e os assaltantes recorreram à entrada do pré-escolar para conseguir aceder às instalações da escola.

No interior, dirigiram-se às salas onde têm aulas os alunos do 4.º ano, que estão equipadas com computadores. O JN sabe que os ladrões baixaram as câmaras de videovigilância, para não serem filmados.

Na manhã desta terça-feira, pelas 11.20 horas, os pais dos alunos do terceiro e quarto ano foram chamados à escola para irem buscar as crianças. As restantes salas, incluindo o pré-escolar, estão a funcionar normalmente. Neste momento, aguarda-se, ainda, a chegada da Polícia Judiciária.

A Escola Básica de Bento de Freitas, que pertence ao Agrupamento de Escolas Frei João, tem três turmas por ano, cada uma delas com 24 alunos, e ainda uma turma de ensino pré-escolar.