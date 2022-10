Escondeu morte da mãe para receber 37 mil euros da pensão

Julieta terá falecido em março de 2020, em Mirandela, ma casa onde vivia com o filho, detido por profanação de cadáver. Reforma era superior a mil euros.

Nuno Albino, o homem de 50 anos, de Mirandela, indiciado pelo crime de profanação do cadáver da mãe, cuja morte escondeu, terá recebido mais de 37 mil euros referentes ao valor total da pensão que a progenitora tinha direito, caso estivesse viva, entre março de 2020 e outubro de 2022. O suspeito aguarda o desenrolar do processo em liberdade, mas sujeito a apresentações diárias à PSP.

Enquanto não houver resultados da autópsia, a realizar no Porto, no Instituto Nacional de Medicina Legal, não se saberá com exatidão quando e como morrido Julieta Gomes. Mas haverá alguns indícios que levam a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real a suspeitar que a mulher, de 70 anos, morreu em fevereiro ou março de 2020 e que o filho escondeu o óbito para receber a pensão da mãe. É sobre este quadro que decorrem as investigações, apurou o JN.