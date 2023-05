Esculturas roubadas de igrejas portuguesas recuperadas em operação europeia

As autoridades policiais recuperaram 48 esculturas e outros artefactos religiosos que tinham sido furtados. Estes objetos estarão ligados a 15 assaltos a igrejas do Norte do país, ocorridos entre 1992 e 2003. A recuperação destes objetos ocorreu durante a operação Pandora VII, liderada pela Guarda Civil espanhola, com o apoio da Europol e da Interpol. No âmbito dessa ação policial foram detidas 60 pessoas e confiscados mais de 11 mil artefactos, furtados por elementos de uma rede internacional dedicada ao tráfico de arte, em 14 países europeus.

Os resultados da operação foram anunciados nesta quinta-feira, mas a fase operacional decorreu entre 13 e 24 de setembro do ano passado, período durante o qual foram realizados milhares de controlos em aeroportos, portos e pontos de passagem fronteiriços, bem como em leiloeiras, museus e casas particulares.

Já em maio e outubro foram efetuados "patrulhamentos cibernéticos e apreendidos 4 017 bens roubados". Segundo a Europol, "estão ainda em curso cerca de 130 investigações, prevendo-se mais apreensões e detenções, à medida que os investigadores de todo o mundo perseguem os autores de atos de deterioração e destruição do património cultural".

Livros furtados de mosteiro à venda na internet

Além das esculturas e artefactos religiosos recuperados em Portugal, foram resgatados, em Itália, 77 livros roubados dos arquivos de um mosteiro, que estavam à venda na internet. Já em Espanha foi recuperado um busto de mulher em mármore, que representa Salonia Matidia, sobrinha do imperador romano Traiano.

Polícias polacos e romenos também apreenderam milhares de moedas antigas, algumas das quais à venda numa plataforma online, e 13 objetos arqueológicos, incluindo joias, pertencentes à Rússia foram apreendidos numa estação de correios da Bósnia Herzegovina. Na Grécia, a polícia encontrou, durante uma busca a uma residência, 41 objetos religiosos e litúrgicos, entre os quais molduras e retábulos.