Esfaqueada no pescoço em rixa na rua e deixada no quartel dos bombeiros 

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada no pescoço, durante uma rixa entre várias pessoas na via pública, e deixada no quartel de bombeiros em Loures. A vítima sofreu um golpe no pescoço e foi transportada para o Hospital de Santa Maria em estado grave.

O caso ocorreu na noite de domingo, pelas 21 horas. A vítima esteve envolvida numa rixa entre várias pessoas junto a uma paragem de autocarro na Quinta da Fonte, na Apelação, local onde terá sido esfaqueada no pescoço.

A mulher foi colocada numa viatura que a levou para o quartel dos bombeiros de Camarate, em Loures. Foi deixada à porta do quartel, onde foi assistida pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Santa Maria em estado grave.

A viatura que a deixou no quartel colocou-se em fuga após deixar a vítima ensanguentada no quartel e está agora a ser procurada pela Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga o caso. As motivações da rixa que estão na origem do esfaqueamento são desconhecidas.