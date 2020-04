Esfaqueado até à morte em casa. Mulher de 31 anos foi agora detida

Rogério Matos Hoje às 12:14 Facebook

Um homem de 68 anos foi assassinado com facadas nas costas em casa no Seixal, em outubro. A PJ deteve agora a suspeita, mulher de 31 anos, na Trafaria, em Almada, onde vai permanecer em prisão domiciliária por determinação do tribunal.

Na origem do crime estará o consumo de estupefacientes na casa da vítima, onde a mulher acabou por cometer o crime, esfaqueando o homem nas costas, cervical e zona abdominal.

O caso deu-se no início de outubro e o corpo foi encontrado cerca de uma semana depois, em elevado estado de decomposição. A Polícia Judiciária de Setúbal foi alertada para o crime quando o corpo foi encontrado com sinais de violência.

Após várias diligências, os inspetores conseguiram esta terça-feira localizar a suspeita e detê-la. Foi presente a tribunal e levada de volta para a casa onde foi localizada, na Trafaria, onde vai permanecer em prisão domiciliária. A suspeita está indiciada do crime de homicídio.