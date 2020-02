Esfaqueado em Sintra após F. C. Porto - Benfica

JN Hoje às 12:42 Facebook

Um homem foi esfaqueado, no sábado à noite, em Rio de Mouro, Sintra. A rixa estará relacionada com o clássico de ontem no Dragão. O agressor está em fuga.

A agress​​​ão ocorreu na Estrada Marquês de Pombal, junto ao café "Os Águias", na localidade de Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, num momento em que terminava o clássico F. C. Porto - Benfica.

A vítima foi transportada para um hospital, confirmou a PSP, não adiantando mais detalhes. O suspeito ainda está a ser procurado.



O incidente aconteceu cerca das 22.30 horas.