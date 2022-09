Esfaqueados por músico russo após concerto no Porto

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 13:06 Facebook

Dois homens foram cortados com um x-ato no final de um concerto num bar junto à Estação de São Bento, no Porto. O autor da agressão, no último domingo, terá sido um dos dois elementos dos Moscow Death Brigade [Brigada da Morte de Moscovo] (MDB), um grupo russo de "hardcore hip-hop". Os músicos, que atuam encapuzados, alegam que eles é que foram alvo de um violento ataque e que tiveram sorte em sair dali com vida.

A banda, em digressão pela Europa, dava um concerto, domingo à tarde, no "Barracuda - Clube de Roque". No início da atuação, o grupo pediu para que não se fumasse na sala. Alguns espectadores na zona de fumadores não acataram o apelo. Após dois temas, um dos músicos terá confrontado um dos fumadores. Discutiram e envolveram-se fisicamente. Gerou-se uma enorme confusão e agressões entre a banda e o público. O concerto acabou ao terceiro tema. Num comunicado publicado ontem no Facebook, a banda queixa-se de que os seus membros foram agredidos por elementos do público, também acusados de tentar destruir material. Quando cessou a confusão, pediram ajuda para saírem do local. Ajuda que terá sido negada. "Disseram para chamar a Polícia. O que, obviamente, não fizemos", afirma Boltcutter Vlad [Vlad Alicate], pseudónimo de um dos músicos.

novo confronto no exterior