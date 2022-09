Esfaquearam homem de 26 anos na rua após discussão em café 

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um homem e uma mulher, com 34 e 36 anos, por terem esfaqueado no peito um homem de 26 anos com quem se tinham desentendido num café em Sintra.

A vítima, de nacionalidade estrangeira, foi esfaqueada no peito e sobreviveu graças à rápida intervenção de socorristas do INEM e assistência no hospital.

O crime ocorreu no passado dia 3 de julho. Vítima e agressores desentenderam-se dentro de um snack-bar em Sintra e rapidamente os insultos passaram para confrontos físicos.

Já no exterior do espaço, os agressores muniram-se de um instrumento de natureza corto-perfurante, abordaram a vítima e acabaram por esfaqueá-lo no peito, deixando-o gravemente ferido. Depois fugiram.

A vítima foi socorrida pelo INEM e transportada para o Hospital Amadora Sintra.

A Polícia Judiciária de Lisboa tomou conta da investigação e deteve agora os dois suspeitos, indiciados em coautoria por homicídio na forma tentada com uso de arma branca. Os dois foram presentes a Tribunal para aplicação de medidas de coação e ficaram em prisão preventiva.