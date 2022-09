Esfaquearam homem sete vezes após discussão

R.P. Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens, com 38 e 39 anos, foram detidos no Aeroporto de Lisboa por suspeitas de que esfaquearam um homem, em Estremoz. A vítima foi atingida com sete facadas.

De acordo com a PJ, a vítima, com 30 anos, "sofreu pelo menos sete golpes corto perfurantes, que o atingiram nas zonas abdominal, torácica, cervical e auricular direita, permanecendo ainda em internamento hospitalar".

A agressão ocorreu no final do passado dia 1, "na sequência de discussão por motivos fúteis, no interior da residência que todos partilhavam, tendo os suspeitos encetado de imediato fuga, para parte incerta".

Após realização de diversas diligências "e, com a prestigiosa colaboração do SEF, foram os suspeitos localizados no Aeroporto de Lisboa", sublinha a PJ.

Os detidos serão ouvidos esta terça-feira em primeiro interrogatório judicial, a fim de lhes serem aplicadas as medidas de coação adequadas.