Esfaqueia jovem em concerto para vingar atropelamento mortal de familiar

Há dois meses, um jovem de 28 anos morreu atropelado, quando atravessava na passadeira, em frente à estação de metro da Póvoa de Varzim. Na madrugada deste sábado, no Parque da Cidade da Póvoa, um familiar da vítima agrediu com duas facadas na barriga o condutor do carro. O ajuste de contas ocorreu no final do concerto dos D.A.M.A. O agressor já foi detido pela Polícia Judiciária (PJ). O condutor foi transportado ao hospital em estado grave. Foi já operado e não corre risco de morte.

Tudo aconteceu às 0.30. No recinto, onde desde quinta-feira decorre a festa d'Os Dias no Parque, estavam milhares de pessoas. O concerto tinha terminado. Esperavam-se os DJ.

No meio da multidão, um jovem de cerca de 20 anos esfaqueia outro, de 21. Diz quem lá estava que o agressor só gritava: "Assassino! Assassino!". "O rapaz nem teve reação", contou, ao JN, uma testemunha, que preferiu não se identificar. Quem estava à volta ficou incrédulo, mas, com tanto barulho e uma agressão tão cirúrgica, muitos nem sequer se aperceberam de nada.