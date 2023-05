Esfaqueia polícia e é atingido a tiro nas pernas no Metro em Lisboa

Um homem esfaqueou um agente da PSP na estação da Bela Vista, em Lisboa, e foi atingido a tiro nas pernas após tentar a fuga pela linha férrea. O suspeito, conhecido por ser problemático, e o polícia não correm perigo de vida.

De acordo com nota da PSP de Lisboa, os agentes foram acionados às 18.07 horas desta quinta-feira para a Avenida Vergílio Ferreira, em Marvila, "por ali haver notícia de um indivíduo com comportamento agressivo". Chegados ao local, no interior de um prédio daquela artéria, os polícias "depararam-se com o suspeito que empunhava uma arma branca de grandes dimensões, uma faca de serrilha".

O homem, de 54 anos, fugiu em direção ao Metro da Bela Vista, "empunhando a arma branca e ameaçando" todos por quem passava. Já na plataforma, o suspeito tentou atirar-se para a linha ferroviária, mas foi impedido por um dos polícias. Foi neste momento que o suspeito desferiu um golpe com a faca de serrilha num dos polícias, cortando o fardamento na zona abdominal.

De acordo com a PSP, o indivíduo conseguiu libertar-se e entrar na linha do Metro, perseguido pelos polícias. O indivíduo acabaria por cessar a fuga, "virando-se para os polícias" e avançando na sua direção. "Apesar das reiteradas ordens e advertências para que largasse a arma, avançou na direção dos polícias, com a faca empunhada com claro intuito de agressão", argumentou a PSP, em comunicado.

"Face à gravidade da ameaça, e para além dos disparos de advertência, houve necessidade de recurso a arma de fogo contra o suspeito agressor, de forma menos letal, atingindo-o em ambas as pernas", informou a PSP. "De imediato, os polícias prestaram os primeiros socorros ao cidadão e acionaram o socorro médico. O detido foi transportado a unidade hospitalar, onde permanece livre de perigo e sob custódia policial, para futura apresentação a Autoridade Judiciária", lê-se no documento.

"Um dos polícias envolvidos na ocorrência foi também conduzido a unidade hospitalar para receber tratamento, devido a uma queda no decorrer da perseguição, mas sem gravidade", informou ainda a PSP.