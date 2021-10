Esfaqueia rival nas costas à porta de bar 

Rogério Matos Hoje às 16:55 Facebook

Um homem foi detido pela PSP na madrugada de domingo por ter esfaqueado nas costas um outro, à porta de um bar no Montijo. A vítima sobreviveu devido à intervenção de clientes e funcionários do estabelecimento.

O agressor dirigiu-se à vítima e, por motivos não apurados, começou a agredi-la a murro. Depois, pegou numa faca e esfaqueou-a pelas costas. O suspeito não desferiu mais golpes no corpo da vítima porque intervieram vários clientes e funcionários do estabelecimento que o afastaram do local e, ao mesmo tempo, socorreram a vítima.

O suspeito foi detido pela PSP do Montijo por homicídio qualificado tentado. Presente a tribunal para aplicação de medidas de coação, viu o Juiz de Instrução Criminal decidir pela mais gravosa, a prisão preventiva.