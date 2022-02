Esfaqueia rival que acusava de perseguição em bar em Sesimbra 

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por ter esfaqueado outro num bar em Sesimbra. O suspeito acusava a vítima de o perseguir e golpeou-o na cabeça com um canivete. A lâmina partiu-se e ficou alojada na cabeça da vítima, que sobreviveu graças à intervenção dos bombeiros e tratamento hospitalar.

O ataque ocorreu no dia 25 de janeiro. Suspeito e vítima, com a mesma idade, tinham histórico de conflitos dentro do bar onde ocorreu o crime. O agressor acusava o rival de o perseguir quando se dirigia ao WC ou mesmo de olhar para a sua companheira.

Na noite do crime, após uma discussão e consumo excessivo de álcool, o suspeito desferiu um golpe com um canivete que tinha em sua posse na cabeça do rival. O golpe foi de tal maneira violento que a lâmina com dez centímetros se partiu e ficou alojada na cabeça da vítima.

O suspeito colocou-se em fuga após o ataque e a vítima foi assistida no local pelos bombeiros e transportado para o hospital. Aqui recebeu tratamento e teve alta dias depois.

A Polícia Judiciária de Setúbal começou a investigar o caso e deteve o suspeito esta quarta-feira. O homem é conhecido das autoridades e antecedentes por diversos crimes, nomeadamente ameaças, resistência e coação sobre agentes da autoridade. Desde o dia do crime que estava em local incerto, mas regressou agora a casa, onde foi detido.

O suspeito está indiciado da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e, presente a tribunal para aplicação de medidas de coação, viu o Juiz de Instrução Criminal aplicar a medida mais pesada, prisão preventiva.