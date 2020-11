Esfaqueou adepto de clube rival dias antes de apedrejar autocarro do Benfica  

Rogério Matos Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos suspeitos responsáveis pelo apedrejamento do autocarro do Benfica na Autoestrada A2, em junho, no Seixal, e pelos atos de vandalismo na casa do treinador Bruno Lage está envolvido numa tentativa de homicídio em São João do Estoril.

O suspeito, com outros membros da claque "No Name Boys", agrediu violentamente o adepto de um clube rival com um martelo e uma navalha no dia 27 de maio, dias antes do ataque ao autocarro do Benfica. A vítima sofreu pancadas na cabeça com um martelo e golpes de navalha num braço, no tórax e numa perna.

O arguido foi presente ao Tribunal de Lisboa e colocado em prisão preventiva. Está indiciado da prática em coautoria dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, de atentado à segurança de transporte rodoviário e de dano.

A investigação, dirigida pelo Ministério Público de Lisboa, acredita que o suspeito, membro de uma claque do Benfica, não será o único responsável pelo ataque à pedrada do autocarro onde seguia o plantel.

O MP acredita que o grupo agiu insatisfeito com o resultado do clube. O Benfica regressava ao Seixal, na noite de 4 de junho, depois de um empate em Tondela que colocou em causa a conquista do título de campeão nacional.

Dois jogadores sofreram ferimentos provocados pelos vidros que saltaram para o interior da viatura nos estilhaços. Zivkovic sofreu cortes na cara e na cabeça. Weigl foi assistido por estar muito nervoso no Hospital da Luz.

O MP acredita que depois do ataque ao autocarro, o suspeito dirigiu-se à casa do então treinador do clube, Bruno Lage, e vandalizou a porta da residência. No interior estavam a mulher e filhos do técnico.