Esfaqueou amigo da ex-companheira que tentou evitar novas agressões

Um homem de 46 anos, suspeito dos crimes de homicídio tentado e violência doméstica, foi detido em Coruche, no distrito de Santarém, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito foi identificado e detido "por fortes indícios da prática de crimes de homicídio, na forma tentada, e violência doméstica".

De acordo com a polícia, os crimes ocorreram na sequência de "uma relação conflituosa e abusiva" entre o presumível autor e uma antiga companheira.

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 30 de junho, na residência do agressor, vitimando um homem de 32 anos, amigo da ex-companheira do detido, que segundo a PJ terá "encetado contacto pessoal com o agressor no sentido de tentar evitar novos episódios violentos".

O homem recorreu a uma arma branca para agredir a vítima, tendo-a atingido "numa zona corporal vital, ausentando-se, posteriormente, para parte incerta", refere o comunicado.

A agressão resultou em "ferimentos graves" para a vítima que, lê-se ainda no comunicado, necessitou de "intervenção cirúrgica urgente para impedir a sua morte".

Numa operação da Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Coruche, o agressor acabou por ser identificado e detido, sendo hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.