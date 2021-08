Esfaqueou amigo na barriga durante discussão em Campo Maior

Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve, em Campo Maior, um jovem, com 17 anos, que esfaqueou um amigo na barriga na sequência de uma discussão.

Os factos ocorreram na madrugada de quinta-feira, no concelho de Campo Maior, quando o agressor, munido de uma arma branca, no seguimento de uma discussão com um amigo, golpeou a vítima, na zona do abdómen, causando-lhe ferimento grave que obrigou a intervenção hospitalar.

A vítima não corre, atualmente, perigo de vida.

O detido, estudante, vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas