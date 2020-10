Esfaqueou diversas vezes a companheira por ciúmes

RP Hoje às 14:51 Facebook

Um homem, de 39 anos, foi detido pela Policia Judiciária após ter esfaqueado, no passado sábado, no interior de um quarto de hotel em Lisboa. A vítima está internada em estado grave.

De acordo com a PJ, as agressões ocorreram na madrugada do passado sábado, após uma discussão entre o agressor e a vítima, "motivada por ciúmes", na sequência da qual o homem "desferiu vários golpes profundos com uma arma branca".

A mulher ficou em estado grave, tendo sido estabilizada pelos serviços de emergência médica e transportada a unidade hospitalar, onde foi submetida a intervenção cirúrgica de urgência, permanecendo internada, com prognóstico reservado.

A Polícia Judiciária obteve, igualmente, "informações relativas à ocorrência de diversos episódios de agressões anteriores em contexto de violência doméstica, praticados pelo arguido sobre a vítima, ocorridos no atual país de residência dos intervenientes, encontrando-se os factos em investigação naquele estado".

O indivíduo deverá ser ouvido esta terça-feira em primeiro interrogatório judicial.