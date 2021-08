Esfaqueou dois homens e alegou estar a defender amigo

Rogério Matos Hoje às 12:45 Facebook

O proprietário de um café em Setúbal pedia aos clientes que saíssem para a rua quando um amigo seu, julgando que os clientes estavam a resistir ao pedido, esfaqueou dois dos homens que se encontravam no interior.

O caso ocorreu na madrugada de sábado e uma das vítimas foi esfaqueada sete vezes e correu perigo de vida. O homem encontra-se ainda internado no Hospital de Setúbal.

O suspeito, de 33 anos, reside perto do local do crime e foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal. Foi identificado por testemunhas que assistiram às tentativas de homicídio e já era conhecido das autoridades por crimes não violentos.

Às autoridades, o suspeito alegou que estava a defender o seu amigo, proprietário do café, que estaria a ser confrontado por clientes que se recusavam sair do estabelecimento. Porém, o próprio dono do café desmentiu que houvesse qualquer resistência, apenas estavam a falar.

O elevado consumo de álcool estará na génese do crime. O suspeito ter-se-á apercebido de um elevado número de pessoas a confrontar o amigo, dirigiu-se a casa para buscar uma faca de grandes dimensões e irrompeu pelo café de arma em punho.

Uma das vítimas sofreu ferimentos ligeiros. A segunda sobreviveu graças à rápida intervenção do socorro. Tratam-se de homens com idades entre os 20 e 30 anos.

O suspeito está indiciado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada. Presente a juiz, ficou em prisão preventiva.