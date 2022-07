Esfaqueou ex-companheiro da namorada à porta do Tribunal de Gondomar

Reis Pinto Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 17 anos, que tentou matar à facada o ex-companheiro da namorada junto ao Tribunal de Família e Menores de Gondomar. A agressão aconteceu, na manhã de segunda-feira, antes de uma diligência relativa ao filho da vítima e da ex-companheira.

De acordo com a PJ do Porto, "os factos ocorreram, cerca das 9.30 horas, "à porta das instalações do Tribunal de Família e Menores de Gondomar, local onde estava agendada uma diligência no âmbito de um processo de promoção e proteção relativo a um menor com nove meses, filho da vítima e de uma jovem, de 21 anos, atual namorada do arguido".

O agressor e a vítima, de 18 anos, desentenderam-se, tendo a discussão culminado com uma facada, que perfurou um pulmão do jovem.

Desde o passado mês de janeiro que o detido se encontrava obrigado a apresentações quinzenais pela prática de crimes de roubo. Deverá ser ouvido, esta terça-feira, em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.