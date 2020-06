Esfaqueou mortalmente amigo após discussão em casa

Rogério Matos Hoje às 12:58 Facebook

Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por ter esfaqueado mortalmente no peito um amigo, na sequência de uma discussão em casa.

O homicídio deu-se na Amora, ao final da tarde de 25 de abril. Agressor e vítima estavam em casa do primeiro quando iniciaram uma discussão por motivos fúteis. O consumo de álcool terá potenciado o confronto.

A vítima saiu de casa e atrás seguiu o agressor, munido de uma faca de cozinha com 20 centímetros de lâmina. Após nova troca de insultos, envolveram-se em conflitos físicos e o agressor acabou por esfaquear a vítima no peito. Antes, tinha sido mordido na orelha.

A vítima foi assistida no local, mas acabou por morrer no Hospital Garcia de Orta, não tendo resistido aos golpes na região cervical e no hemitórax direito. Nessa noite, o agressor entregou-se na esquadra da PSP local e, após comunicação ao Ministério Público, foi libertado com Termo de Identidade e Residência.

A Polícia Judiciária de Setúbal realizou as perícias no local para recolha de prova e, após comunicação com o Ministério Público, decidiu-se pela emissão de um mandado de detenção ao suspeito para aplicação de medidas de coação por suspeitas de crime de homicídio qualificado. O homem foi detido na passada quarta-feira e ficou em prisão preventiva.