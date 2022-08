Esfaqueou o ex-namorado na rua após discussão

Uma mulher de 24 anos esfaqueou, esta terça-feira, o ex-namorado, em plena via pública, em Areosa, Viana do Castelo.

De acordo com fonte da PSP de Viana do Castelo, o jovem, da mesma idade, foi atingido num braço com "uma faca borboleta", depois de uma acesa discussão. Populares que assistiram deram o alerta para a situação.

A mulher, residente no concelho de Viana do Castelo, tal como o ex-namorado, foi detida pelo crime de violência doméstica e posse de arma proibida. O caso ocorreu cerca das 11 horas, numa rua de Areosa.

"Após notícia de que estariam a decorrer agressões na via pública envolvendo um casal, a PSP deslocou-se de imediato para o local. Ali, foi possível constatar que, por motivos ainda em investigação, a ex-namorada ali se havia dirigido para confrontar o seu antigo namorado", indica a PSP num comunicado divulgado esta tarde, referindo que, "após troca acesa de injúrias, a mesma muniu-se de uma arma branca e agrediu-o no braço, provocando-lhe um ferimento ligeiro".

"Considerando a gravidade da conduta perpetrada", a detida foi presente no DIAP de Viana do Castelo.