Esfaqueou rival com chave de fendas após discussão em bar

Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio, na Maia. O caso ocorreu na madrugada de domingo, após uma discussão ocorrida numa casa de diversão noturna.

Segundo um comunicado da PJ, tudo terá começado com "uma discussão envolvendo a vítima e amigos do ofendido, no interior de uma casa de diversão noturna, nessa mesma madrugada".

Na sequência da discussão, o detido agrediu o rival na zona torácica com recurso a uma chave de fendas, provocando-lhe graves ferimentos que resultaram na necessidade de cirurgia urgente.

O agressor foi detido e apresentado a primeiro interrogatório judicial. Ficou em prisão domiciliária.