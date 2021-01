Espancam e estrangulam homem em acerto de contas ligado ao tráfico de droga

Alexandre Panda Hoje às 16:56 Facebook

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve dois indivíduos que tentaram matar um homem, de 28 anos, num contexto de extrema violência. O acerto de contas, que ocorreu no passado dia 7 de janeiro, em Cascais, está ligado ao tráfico de droga.

Os dois indivíduos, com 42 e 28 anos de idade, foram à casa da vítima onde a agrediram e tentaram matá-la. Já depois de ter espancado o homem, um dos agressores estrangulou-o até ficar inanimado.

A seguir roubaram cerca de 200 euros que havia na habitação, antes de se pôr em fuga, ao que tudo indica, pensando que tinham a vítima ia morrer, por estar em agonia.

"A vítima, com enorme dificuldade, conseguiu contactar telefonicamente com familiar que lhe prestou auxílio, providenciando pela assistência médica urgente e posterior transporte a unidade hospitalar, onde lhe foram diagnosticadas diversas lesões traumáticas na cabeça e tronco, idóneas a causar a morte, mantendo-se ainda internada", adianta a Polícia Judiciária em comunicado.

Um dos indivíduos foi detido, com o apoio do SEF, no passado dia 10 de janeiro, no aeroporto de Lisboa, quando tentava embarcar num voo para o Reino Unido.

"O segundo foi localizado e detido na manhã do pretérito dia 13, encontrando-se a pernoitar em local diferente do habitual, a fim de evitar a sua localização", precisou ainda a PJ.

Foram colocados em prisão preventiva.