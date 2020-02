Espancou a mãe porque recusou dar-lhe dinheiro para a droga

Salomão Rodrigues Hoje às 18:07 Facebook

Ficou em prisão preventiva um homem de 30 anos que agrediu violentamente a mãe, de 58, depois de esta se ter negado a dar-lhe dinheiro para comprar droga, em São João da Madeira.

O homem, consumidor de haxixe e heroína, ter-se-á apoderado do cartão multibanco da mãe e levantado cerca de 120 euros, sem que esta o tivesse autorizado. A mulher acabou por ser confrontada com a ação do filho, que terá tentado negar o levantamento.

Não satisfeito com os 120 euros, ao final do dia, o arguido exigiu à mãe que lhe desse mais 50. Esta recusou dar-lhe mais dinheiro e foi violentamente agredida a murro, tendo chegado a ficar inconsciente. Conseguiu sair de casa e foi pedir ajuda a uma irmã, que a acolheu temporariamente. A vítima foi alvo de perícia medico-legal no gabinete do Instituto de Medicina Legal, na Feira, e ouvida pelo Ministério Público.

O homem foi detido horas depois pela PSP. Presente em tribunal, viu decretada a medida de coação mais gravosa, tendo sido enviado para prisão preventiva.