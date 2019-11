Espancou amante que o rejeitou ao descobrir que havia outra amante

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:32 Facebook

Um empresário de 59 anos, do concelho do Marco de Canaveses, manteve, ao longo de 23 anos, uma relação extraconjugal. A amante, agora com 55 anos, sempre soube que o dono de uma empresa de extração de pedra era casado, mas só quando descobriu que este tinha uma segunda relação fora do matrimónio é que decidiu colocar um ponto final no relacionamento.

Uma decisão que o empresário nunca admitiu e que o levou a agredir e a perseguir a ex-companheira. Numa das situações tentou atropelar a vítima e acabou por pontapeá-la violentamente na rua. Noutro episódio, a mulher foi perseguida e novamente atacada junto de um bar, onde acabou por se refugiar antes de ser levada ao hospital.

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel deteve o agressor que, esta sexta-feira, foi colocado em prisão preventiva.

Na cadeia ficou também um homem de 58 anos que, ao longo de um casamento com quase quatro décadas, agrediu e humilhou frequentemente a esposa. A violência conjugal aumentou nos últimos dez anos devido ao consumo excessivo de álcool por parte do dono de um café na Póvoa do Varzim, que mantinha uma relação extraconjugal.

Em muitas situações, a mulher de 57 anos, que acabou por denunciar o caso ao NIAVE do Porto, foi espancada e ameaçada de morte pelo marido.