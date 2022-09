Espancou e queimou "ex" com cigarro

TRA Hoje às 11:14 Facebook

Um homem de 32 anos foi detido por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira em Coimbra. Por várias vezes, insultou e agrediu violentamente a mulher, de 18 anos, chegando a queimar-lhe o corpo com a ponta de um cigarro.

As histórias de agressões são várias. Na mais recente, a 11 de setembro, o homem esbofeteou e pontapeou a ex-companheira, de 18 anos. Depois, arrastou-a pelo chão, puxando-lhe os cabelos, para, de seguida, a levantar e apertar o pescoço.

A PSP teve conhecimento da ocorrência e deslocou-se rapidamente para o local, na zona de Monte Formoso. A vítima encontrava-se em pânico e a chorar, sendo visíveis vários hematomas na zona do pescoço e nos braços. O suspeito apresentou uma postura hostil, pelo que lhe foi dada voz de detenção.

Queimou-lhe corpo com um cigarro

Apurou-se então que as agressões não eram inéditas. Em agosto, acrescenta um comunicado do Ministério Público de Coimbra, o homem insultou-a, deu-lhe bofetadas e pontapés e, já com ela no solo, agarrou-a pelo pescoço. Noutra ocasião, provocou-lhe, intencionalmente, uma queimadura no corpo com a ponta de um cigarro.

Após ser detido foi apresentado a primeiro interrogatório. A juíza de Instrução Criminal determinou que fica proibido de se aproximar a menos de 300 metros da vítima, da sua residência e do seu local de trabalho. Fica ainda proibido de a contactar por qualquer meio. As medidas serão fiscalizadas através de meios técnicos de controlo à distância. Por último, terá de se apresentar uma vez por semana a autoridade policial.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Secção Especializada em Violência Doméstica do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, com a coadjuvação da PSP de Coimbra.