Espanha empurra traficantes de haxixe para Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:02 Facebook

Twitter

Partilhar

"Multinacionais do crime" cada vez mais violentas mudam rotas após reforço policial em Gibraltar e criminalização das lanchas rápidas no país vizinho.

Uma intensa fiscalização das autoridades espanholas sobre o Campo de Gibraltar, em Cádis, e uma mudança legislativa que criminalizou o fabrico, posse e utilização de lanchas rápidas do outro lado da fronteira forçaram traficantes espanhóis e marroquinos de haxixe - que estão cada vez mais violentos e com maior poderio financeiro para corromper entidades públicas e privadas - a mudar as rotas do tráfico para a costa algarvia.