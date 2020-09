Espanhol detido e libertado duas vezes por furtar em zona balnear de Vila Praia de Âncora

Um cidadão espanhol de 57 anos foi detido e libertado duas vezes, nos últimos dois dias, por furtar na zona balnear de Vila Praia de Âncora.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o homem voltou a ser "apanhado em flagrante a furtar no interior de um veículo" esta sexta-feira à tarde, cerca das 16 horas, após uma primeira detenção anteontem, dia 2 de setembro.

Na quarta-feira, a GNR agiu na sequência de uma denúncia e acabou por intercetar o indivíduo, detendo-o pela prática "de vários furtos em interior de veículo e em residência".

Foram apreendidas duas bicicletas de montanha, uma prancha de bodyboard, um barco insuflável, uma câmara fotográfica, um telemóvel, um tablet, um fato de mergulho e várias mochilas, livros, roupas, calçado, entre outros objetos furtados na praia durante a manhã no valor estimado de cerca de 1250 euros. Anteontem também a GNR localizou, já em território espanhol, um veículo que o suspeito terá furtado no dia anterior.

Após a detenção, o espanhol foi constituído arguido e libertado no mesmo dia. Esta sexta-feira, após ser detido novamente, voltou a ser constituído arguido e o Procurador do Ministério Público de Viana do Castelo deu ordem para libertarem o indivíduo.