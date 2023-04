Aliás, segundo a especialista em extremismo violento, o último atentado terrorista em Portugal aconteceu em 1995, com o assassinato de Alcino Monteiro, no Bairro Alto. Crime cometido por pessoas associadas à extrema-direita, movimento que continua a ser, na sua opinião, o principal fator de preocupação para um país que é seguro, mas tem de aprofundar um trabalho de prevenção do fenómeno terrorista.