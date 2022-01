Especialistas da PSP resolvem caso de violência doméstica em três horas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:24 Facebook

Porto dispõe de equipas multidisciplinares para atuar 24 horas por dia. Investigadores contam com apoio de técnicos forenses para recolher prova, proteger vítimas e deter agressores.

O alerta para o que seria um simples caso de suicídio revelou-se uma situação de violência doméstica de contornos dramáticos com consequências fatais. Uma equipa multidisciplinar da PSP, que incluiu elementos da Divisão de Investigação Criminal (DIC), especialistas no apoio à vítima, técnicos forenses e agentes de patrulha, rapidamente deslindou o enigma e protegeu a sobrevivente. O JN acompanhou, em exclusivo, a investigação ao caso do cuidador que tentou matar a mãe na Maia e se suicidou.